مواطنو كركوك: نثق فقط بمرشحي الديمقراطي الكوردستاني لاستعادة حقوقنا

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- جدّد سكان كركوك والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان التأكيد على أن مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحدهم قادرين على استعادة حقوقهم.

ومرشحو الحزب في هذه المناطق، يؤكّدون للناخبين أن واجبهم الأساسي، وفقًا لشعار قائمتهم، هو الدفاع عن الحقوق المشروعة ضمن إطار الدستور.

وقال مرشح الحزب في كركوك، شيرزاد رشيد كاكا، في تصريحٍ لـ كوردستان24 سوران كاميران: لن نساوم بأي شكلٍ من الأشكال على هوية كركوك الكوردستانية، رئيس الوزراء مسرور بارزاني أشار إلى ذلك بوضوح، والبارزاني الخالد خاض ثورةً من أجل كركوك، ونحن مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجلها، وقد تعهّدنا بإعادة كركوك إلى أحضان كوردستان.

ويرى معظم أنصار وناخبي الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن كركوك جزء لا يتجزأ من كوردستان، وأن أي مساومة على هويتها الكوردستانية تُعد خيانة في نظرهم.

كما شدّد أحد مواطني كركوك قائلاً: قائمة الحزب الديمقراطي هي القائمة الحقيقية التي تمثّل الكوردايَتي (الروح القومية الكوردية) الأصيلة، وليست مثل القوائم الأخرى.

وتظهر في معظم ملصقات مرشحي الحزب شعارات تؤكد على كوردستانية كركوك، فيما يعتبر سكان المدينة الحزب الديمقراطي الكوردستاني حامل راية القضية الكوردية في كركوك.

ويقول مسؤولو الحزب إنه منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 نشأت أوضاع تهدف إلى طمس هوية كركوك الكوردستانية وتغيير تركيبتها السكانية وتعريبها، لكنهم يؤكدون أنهم ما زالوا يواجهون هذه المحاولات بثبات وإصرار.