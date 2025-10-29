كارثة محتملة: 20 بالمائة من شواطئ إيطاليا مهددة بالغرق بحلول 2050

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت الجمعية الجغرافية الإيطالية من أن نحو 20% من الشواطئ الإيطالية مهددة بالغرق بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن النسبة سترتفع إلى 40% بحلول عام 2100 نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن أزمة المناخ، بجانب عوامل أخرى مثل تآكل التربة وتزايد خطر الفيضانات.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية عن الجمعية قولها في تقرير حمل عنوان “المناظر الطبيعية الغارقة”: إن هذه النسبة سترتفع إلى 40٪ بحلول عام 2100، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن أزمة المناخ، إلى جانب عوامل أخرى مثل تآكل التربة وتزايد خطر الفيضانات.

وأوضح التقرير أن المناطق الأكثر عرضة للخطر تشمل: الساحل الشمالي للبحر الأدرياتيكي، وشواطئ غارغانو في إقليم بوليا، وأجزاء واسعة من الساحل التيراني بين توسكانا وكامبانيا، إضافة إلى منطقتي كالياري وأوريستانو في جزيرة سردينيا.

كما حذّر من أن نصف البنية التحتية للموانئ الإيطالية قد تتأثر سلباً بهذه الظاهرة، فضلًا عن أكثر من 10٪ من الأراضي الزراعية والمناطق الساحلية المعروفة باسم “المناطق البرمائية”، وخصوصاً في مناطق دلتا نهر بو وبحيرة البندقية، وفق العين الإماراتية.

وسواحل إيطاليا هي سواحل متنوعة تطل على البحر الأبيض المتوسط من الجنوب، والبحر الأدرياتيكي من الشرق، والبحر التيراني من الغرب، والبحر الأيوني من الجنوب الشرقي، والبحر الليغوري من الشمال الغربي, وتمتد هذه السواحل لمسافة تزيد على 7600 كم وتتميز بتنوع جغرافي يشمل جروفاً صخرية ومنحدرات وشواطئ رملية.