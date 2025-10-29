العراق يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بتصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن طقس الخميس "سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار البيان إلى أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 28، أربيل 29، نينوى وكركوك 31، صلاح الدين والأنبار 32، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 34، النجف الأشرف وبابل والديوانية وميسان 35، واسط والمثنى 36، وذي قار والبصرة 37".

وأضاف أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى".

لافتاً إلى أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً، وتظهر بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، يتحول إلى غائم ليلاً، ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، مُسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

وأوضح أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس غائماً وأحياناً غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية من البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط نهاراً في المنطقة الجنوبية إلى (30-40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما مدى الرؤية فيكون (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".