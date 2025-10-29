التعليم العالي تفعّل برنامج "زانكولاين" لخريجي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، عن تفعيل نظام “زانكۆلاين” لطلبة الصف السادس الإعدادي من خريجي المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، مثل كركوك، سنجار، وخانقين.

وبحسب بيانٍ للوزارة، فإنه اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، يمكن للطلبة الخريجين التقديم عبر الموقع الإلكتروني نفسه (regayzanko.com) لغرض القبول في الجامعات الحكومية في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عباس أكرم في تصريح صحفي، إن جميع خريجي المدارس الكوردية في تلك المناطق الذين سجّلوا أسماءهم في مكتب كركوك التابع للوزارة، يمكنهم تعبئة استمارة “زانكۆلاين” أسوةً بخريجي مدارس الإقليم.

وأضاف أكرم أن الوزارة خصصت مكتب كركوك لاستقبال الطلبة الذين قد يواجهون مشكلات أو صعوبات أثناء عملية التقديم، حيث ستُقدَّم لهم المساعدة والإرشادات اللازمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي مجدداً أن خريجي المدارس الكوردية في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم يُعاملون سنوياً وفق الشروط والمعايير نفسها المطبقة على طلبة إقليم كوردستان عند القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية التابعة للإقليم.

وللعام الحالي أيضاً، سيتمكن خريجو الصف السادس الإعدادي في تلك المناطق من الدخول إلى النظام باستخدام رموزهم الخاصة وتقديم طلباتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني نفسه “زانكۆلاين”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، قد أعلنت في الـ 14 أكتوبر الحالي، عن قبول أكثر من 50 ألف خريج من مرحلة الاعدادية بفروعها كافة في جامعات ومعاهد الإقليم للعام الدراسي 2025 - 2026.

وقال وزير التعليم آرام محمد قادر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، إن الوزارة وسّعت قدرة الجامعات على القبول بنسبة 50 بالمائة هذا العام.

وأضاف أن الوزارة عملت على استيعاب معظم خريجي مرحلة الاعدادية بفروعها كافة وقبول حوالي ما نسبته مائة بالمائة منهم، ورغم ذلك هناك 15 ألف مقعد جامعي لا يزال شاغراً.