منظمة الصحة العالمية: أكثر من 460 قتيلا في مستشفى في الفاشر السودانية

أربيل (كوردستان24)- طالبت منظمة الصحة العالمية الاربعاء بـ"وقف إطلاق النار" في السودان، بعد معلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 شخصا في مستشفى في مدينة الفاشر التي سقطت في قبضة قوات الدعم السريع نهاية الأسبوع الفائت.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان إن منظمة الصحة العالمية "مستاءة ومصدومة بشدة لمعلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 مريضا وأشخاصا يرافقونهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر بالسودان، إثر الهجمات الاخيرة وخطف عاملين في مجال الصحة".

وأضاف "أوقفوا إطلاق النار!".

وأفادت المنظمة بأن المستشفى السعودي للتوليد هو المستشفى الوحيد الذي يعمل جزئيا في المدينة.

وأضافت أنه تعرض لهجوم الأحد "للمرة الرابعة خلال شهر"، ما تسبب في مقتل ممرض وإصابة ثلاثة آخرين من العاملين في مجال الصحة.

وأشارت إلى أن ستة من العاملين في مجال الصحة وأربعة أطباء وممرضا وصيدلانيا اختطفوا الثلاثاء و"في اليوم نفسه، وردت أنباء عن مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقيهم بالرصاص في المستشفى".

وقالت المنظمة في بيانها إن "هذه المأساة الأخيرة تأتي في ظل الأزمة المتفاقمة بسرعة في مدينة الفاشر حيث يؤدي تصاعد العنف وظروف الحصار وارتفاع معدلات الجوع والمرض إلى مقتل مدنيين، من بينهم أطفال، وانهيار النظام الصحي".

ومضت بالقول "إن منظمة الصحة العالمية تدين هذه الهجمات المروعة على نظام الرعاية الصحية وتدعو إلى احترام قدسية الرعاية الصحية".

بعدما استولت على مدينة الفاشر الأحد والتي كانت في أيدي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، باتت قوات الدعم السريع تسيطر على كامل دارفور، وهي منطقة شاسعة في غرب السودان تُغطي ثلث مساحة البلاد.

تسيطر قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو والتي أنشأت إدارة موازية في دارفور، مع حلفائها على غرب السودان وأجزاء من الجنوب.

في المقابل، يسيطر الجيش السوداني على مناطق شمال وشرق ووسط البلاد الغارقة في الحرب منذ أكثر من عامين.

ويخشى الخبراء من تقسيم جديد للسودان وعودة المجازر التي شهدها إقليم دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين الحكومة والميليشيات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "يجب أن تتوقف كل الهجمات على المرافق الصحية فورا ومن دون شروط. ويجب حماية جميع المرضى والعاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية بموجب القانون الإنساني الدولي".

ومن دون احتساب الهجوم الأخير على المستشفى في الفاشر، سجّلت منظمة الصحة العالمية 185 هجوما على مرافق صحية منذ بدء النزاع في نيسان/ابريل 2023، أسفرت عن 1204 وفيات و416 إصابة.

ووقعت 49 من هذه الهجمات هذا العام وحده، ما أسفر عن مقتل 966 شخصا.

وانقطعت المساعدات الإنسانية عن الفاشر منذ شباط/فبراير.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سوء التغذية يتزايد بمستويات حادة ما يضعف المناعة ويزيد من احتمالات الإصابة بالكوليرا والملاريا وأمراض معدية أخرى.

وأشارت إلى أن الكوليرا تنتشر بسرعة بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة، فيما تراجعت عمليات مراقبة الأمراض والاستجابة لها بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأفادت المنظمة بأن مدينة الفاشر سجلت هذا العام وحده 272 حالة كوليرا مشتبه بها و32 وفاة بالمرض، وهو "معدل مثير للقلق" يبلغ 12 في المئة تقريبا.

