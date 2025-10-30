خبير بيئي: حزام أربيل الأخضر ستعم فائدته على إقليم كوردستان بأكمله

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشاد خبير البيئة، نیکولاس دیمیتریوس، اليوم الخميس، 30 تشرين الأول 2025، في كلمة له خلال مراسم انطلاق مشروع الحزام الأخضر في أربيل، بالمشروع ووصفه بأنه خطوة استراتيجية وهامة لكل إقليم كوردستان.

وتحدث ديميتريوس عن أهمية المشروع قائلاً: "الحزام الأخضر يفيد كل كوردستان، لذلك أنا سعيد من أعماق قلبي وأقدم التهاني". كما عبر عن شكره لرئيس الوزراء مسرور بارزاني ولكل الجهات الداعمة للمشروع.

وأشار إلى أن هذا المشروع ليس مجرد غرس أشجار، بل هو إنشاء "حزام أخضر" لأربيل، والتي بعد توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء على مدار 24 ساعة، ستوفر حياة أفضل ورفاهية أكبر للمواطنين.

وتحدث الخبير البيئي عن مراحل العمل وقال: "منذ 28 أيلول، عملت عدة شركات ليلاً ونهاراً، وخلال أقل من شهر تم تنظيف وتجهيز 36 ألف كيلومتر مربع من الأرض للزراعة."

كما أكد قائلاً: "الآن يبدأ موسم الزراعة وكل شيء جاهز بنسبة مئة بالمئة لتنفيذ المشروع."

وفي الختام، أشار ديميتريوس إلى تصميم المشروع وقال: "الخطة والتصميم يضمنان أفضل مسار للزراعة، كما سيتم استخدام نظام ري حديث وذكي لضمان استخدام المياه بكفاءة عالية وبحسب الحاجة."