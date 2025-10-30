قضاء الرفاعي.. مدينة تختنق بالغازات السامة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار، تتصاعد المأساة يومًا بعد آخر.

بين دخان الحقول النفطية وأنين المرضى، يعيش السكان واقعًا قاسيًا تختلط فيه رائحة النفط برائحة الموت.

قصة عائلة أبي محمد تختصر وجع المدينة؛ فقدَ أربعة من أفراد أسرته، وأصيب هو بمرض السرطان، بسبب الغازات السامة المنبعثة من الحقول النفطية القريبة من منازلهم، بحسب شهادات الأهالي والتقارير الطبية الأولية التي تؤكد ارتفاع نسب التلوث في المنطقة إلى مستويات خطيرة.

يقول أبو محمد بصوتٍ متعب وعيونٍ يملؤها الألم: "نحن أبناء الرفاعي نعاني من الغازات المنبعثة من شركات النفط… تسببت لنا بأمراض سرطانية كثيرة، دمّرت عوائلنا…مدينتنا أصبحت منكوبة تمامًا، لا مستشفى يعالج ولا مسؤول يسأل".

مع غياب الحلول الجذرية وتراكم التجاهل الرسمي، تحوّل قضاء الرفاعي إلى منطقة منكوبة بيئيًا، حيث تغطي سحب الدخان سماءها ليلًا ونهارًا، ويزداد عدد المصابين بالأمراض السرطانية بشكلٍ مقلق.

الأهالي يوجّهون نداء استغاثة للحكومة والجهات المختصة: أوقفوا هذا التلوث… قبل أن تتحول الرفاعي إلى مدينة بلا حياة.

من قضاء الرفاعي – شمال محافظة ذي قار

حيدر حنون – كوردستان24