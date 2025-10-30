4.5 مليون مواطن في إقليم كوردستان ينعمون بالكهرباء على مدار الساعة ضمن مشروع "روناكي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن حوالي 4.5 مليون مواطن، أي ما يعادل نحو 70% من سكان الإقليم، باتوا يستفيدون الآن من الكهرباء على مدار الساعة ضمن مشروع "روناكي".

وقالت الوزارة في بيان، إنه بهذه الخطوة ستتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة لمراكز مدينتي سوران و زاخو، ويتم حالياً التحضير لانضمام مدينة رابرين إلى مشروع روناكي قريباً.

وأشار البيان إلى أنه في الشهر الماضي أصبحت حلبجة أول محافظة في العراق و ‌إقليم کوردستان تتمتع بالكهرباء دون انقطاع من خلال مشروع روناكي.

وبحسب البيان، يستفيد من المشروع في محافظة أربيل نحو 1.935 مليون مواطن من بين 504 ألف مشترك، وفي السليمانية يستفيد حوالي 1.345 مليون مواطن من بين 351 ألف مشترك، وفي دهوك 495 ألف مواطن من بين 134 ألف مشترك، بينما في حلبجة يستفيد 135 ألف مواطن من بين 38 ألف مشترك، وفي سوران 144 ألف مواطن من بين 39 ألف مشترك، وفي زاخو حوالي 238 ألف مواطن من بين 65 ألف مشترك، ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 4.292 مليون مواطن من بين 1.131 مليون مشترك.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم حتى الآن إيقاف تشغيل نحو 3,700 مولد أهلي يعمل بالديزل، ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي المولدات في إقليم كوردستان، فيما تخطط حكومة الإقليم بحلول نهاية عام 2026 لإيقاف أكثر من 7,000 مولد آخر يعمل بالديزل.

وأوضح البيان أن إيقاف المولدات أسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بما يقارب 410 آلاف طن في أربيل، و112 ألف طن في السليمانية، و70 ألف طن في دهوك، و15 ألف طن في حلبجة، و23 ألف طن في سوران، و60 ألف طن في زاخو، ليصل الإجمالي إلى نحو 690 ألف طن.

وأعلنت حكومة إقليم کوردستان سابقاً أن مشتركي مشروع "روناكي" قد شهدوا بالفعل انخفاضاً قياسياً في فواتيرهم في شهر أب. ويعود ذلك إلى التعريفة التصاعدية الجديدة التي أطلقتها حكومة إقليم کوردستان، والمصممة لحماية الأسر ذات الدخل المحدود وتشجيع الاستهلاك المسؤول للكهرباء. و بموجب التعريفات الجديدة، يدفع 80% من المواطنين أقل من التكلفة السابقة لمولدات الديزل والكهرباء الوطنية مجتمعة.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن مشروع "روناكي" في تشرين الأول 2024 لتوفير الكهرباء على مدار الساعة لكل منزل ومحل تجاري في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026. ووافق مجلس وزراء حكومة إقليم کوردستان بالإجماع على المشروع الوطني في 14 أيار.