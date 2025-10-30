قنبر يشيد برؤية مسرور بارزاني ويثني على إنجازاته المتسارعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس لجنة حماية الكورد في واشنطن، انتفاض قنبر، اليوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بإنجازات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، واصفاً إياها بأنها تتقدم "بسرعة الصاروخ".

وقال قنبر في تدوينة على منصة "إكس"، إنه بالكاد يستطيع مواكبة تلك الإنجازات، مضيفاً: "يا له من مصير رائع لكوردستان في أيدي مثل هذا القائد الاستثنائي والرؤيوي".

@masrourbarzani’s achievements are moving at rocket speed, I can barely keep up!

What a remarkable destiny for Kurdistan in the hands of such an exceptional and visionary leader!

وخلال هذا الشهر، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عدداً من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في الإقليم، كان آخرها اليوم الخميس، بإطلاق إشارة البدء في تنفيذ مشروع "الحزام الأخضر" حول مدينة أربيل، بغرس الشجرة الأولى في المشروع.

وفي كلمة له خلال المراسم، وصف رئيس الحكومة هذا اليوم بالتاريخي والمهم للأجيال الحالية والقادمة، معتبراً إياه خطوة جوهرية في مسيرة ازدهار كوردستان، وأكد أن عملية إعادة الإعمار ستتواصل بهدوء وثبات، وليس بالضجيج، مستشهداً بمقولة لجلال الدين الرومي: "إنه المطر الذي ينمّي الأزهار وليس الرعد".

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للخبراء اليونانيين والوفود الدولية التي أبدت استعدادها لدعم المشروع، لا سيما في إعادة زراعة شجرة الزيتون، مشيراً إلى أن لهذه الشجرة رمزية خاصة كون الخبراء أكدوا أن مصدرها التاريخي هو هذه المناطق تحديداً.

كما أشاد بدور القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في التنفيذ، موضحاً أن ملكية أراضي المشروع ستعود لوزارة البلديات، بينما ستتولى الشركات الاستثمار التجاري للأشجار المُنتجة، مما سيسهم في خلق فرص عمل واسعة للشباب مع التزام الشركاء الدوليين بتقديم برامج تدريب متخصصة للكوادر المحلية الراغبة بالعمل في هذا المجال.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الحزام سيمثل رئة حقيقية لمدينة أربيل، وسيكون له تأثير كبير على تحسين المناخ عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأوكسجين من جديد، وتوفير بيئة صحية وهواء أنظف للمواطنين.

كما استحضر رئيس الحكومة المقولة المأثورة: "زرعوا فأكلنا، ونزرع فيأكلون"، مؤكداً أن هذا المشروع هو غرس للمستقبل، ومعرباً عن أمله في أن يرى الجيل الحالي ثماره أيضاً.