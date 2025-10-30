وداعاً للمولدات: مشروع "روناكي" ينهي أزمة الكهرباء في إدارة سوران ويوفرها على مدار 24 ساعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة طال انتظارها، ودّع سكان إدارة سوران المستقلة أزمة انقطاع الكهرباء والمولدات الخاصة، مع إطلاق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مشروع "روناكي" (الإنارة).

يوفر المشروع الجديد الكهرباء الوطنية للمنطقة على مدار 24 ساعة، مما يضع حداً لمعاناة استمرت لسنوات ويفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة الحياة والبيئة.

"هذا وعد رئيس وزراء إقليم كوردستان" بهذه الكلمات، أعلن مسرور بارزاني خلال تجمع جماهيري حاشد عن إطلاق مشروع "روناكي" رسمياً في مركز مدينة سوران، مؤكداً أن الكهرباء ستصل إلى الجميع. وأضاف أن وعوداً أخرى سيتم تنفيذها تباعاً.

المشروع، الذي تم إنجازه في وقت قياسي خلال 40 يوماً فقط، يهدف إلى ربط إدارة سوران المستقلة بالشبكة الوطنية للكهرباء بشكل كامل. سيستفيد من هذه الخدمة ما يقارب 350,000 نسمة يقطنون في 6 بلدات، 13 ناحية، وحوالي 900 قرية، ويشمل 93,000 مشترك في شبكة الكهرباء. ومع تشغيل هذا المشروع، سيتم إطفاء 193 مولداً خاصاً بشكل نهائي، مما ينهي الاعتماد عليها.

وقد عبر المواطنون عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، حيث قالت باران علي، إحدى المواطنات: "كان هذا المشروع ضرورة ملحة للمواطنين. بصراحة، كنا نعاني دائماً من مشكلة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، حيث كنا نضطر لتوفيرها بأنفسنا".

من جانبه، أشار ذكري أحمد، مواطن آخر، إلى أن المشروع له "تأثير كبير على حياة الناس الذين هم بأمس الحاجة إليه".

لا يقتصر أثر المشروع على توفير الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل البيئة. سيروان شيخ، وهو ناشط بيئي، علّق قائلاً: "نحن كنشطاء بيئيين سعداء جداً بهذا المشروع، لأنه سيقضي على الآثار السلبية للمولدات من ضوضاء ودخان وتلوث، مما سينعكس إيجاباً على بيئة المجتمع".

ولدعم المواطنين وتشجيعهم على التعاون، أعلن أردوان إبراهيم، المدير العام لكهرباء سوران، عن حزمة من الإجراءات، قائلاً: "أدعو أهالي إدارة سوران للتعاون مع مشروع روناكي عبر ترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن التجاوزات."

وأضاف أنه سيتم تقديم خصومات على الفواتير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيل المشروع: 50% في الشهر الأول، 25% في الشهر الثاني، و15% في الشهر الثالث.

وبهذا، لا يمثل "مشروع روناكي" مجرد حل لمشكلة الكهرباء، بل هو خطوة نحو تحسين البيئة ونوعية الحياة لسكان إدارة سوران المستقلة.

تقرير: طيفور محمد - كوردستان 24 - سوران