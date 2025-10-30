زيادة غير مسبوقة في الطلب على الذهب خلال الربع الثالث

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت مشتريات الذهب ارتفاعا غير مسبوق في الربع الثالث من السنة الجارية، وفقا لتقرير صدر الأربعاء، وفُسَّر هذا الإقبال بغموض الوضع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، وبخشية المستثمرين من تفويت الارتفاع التاريخي في أسعار المعدن الأصفر.

ولاحظ تقرير لمجلس الذهب العالمي عن الربع الثالث من السنة الحالية أن الطلب على الذهب بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2000 على الأقل، عندما بدأ المجلس المختص بتنظيم سوق الذهب، في تسجيل البيانات.

وأوضح التقرير أن حجم المبيعات على أساس الوزن زاد بنسبة 3 في المئة عمّا كان عليه في الفترة نفسها من العام المنصرم، إذ بلغ 1313 طنا. إلاّ أن نسبة الارتفاع تبلغ 44 على أساس قيمة المشتريات التي حققت رقما قياسيا هو 146 مليار دولار خلال هذا الربع.

ويعود هذا الارتفاع إلى كون المعدن الأصفر ملاذا آمنا وسط حال عدم اليقين التي سادت خلال السنوات الأخيرة جرّاء عوامل أبرزها حربا أوكرانيا وغزة والتوترات التجارية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ورأت المحللة في المجلس لويز ستريت أن الذهب فرض نفسه ركيزة لتنويع المحفظة الاستثمارية.

ولاحظ المجلس أن ضعف الدولار ساهم أيضا في تعزيز سعر الذهب، إذ ثمة تنافس بين هذين الأصلين الآمنين.

ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر أوصنة الذهب بثبات في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4381,52 دولارا في تشرين الأول/أكتوبر.

وشهد هذا السعر ارتفاعا بنسبة 16 في المئة في الربع الثالث، بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، ليصل في المتوسط إلى 3456,54 دولارا، وهو مستوى غير مسبوق، وفقا للتقرير.

وأشار المجلس إلى أن هذه الزيادة الكبيرة جذبت المستثمرين بدافع الخوف من تفويت المزيد من المكاسب.

وقد أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 47% على أساس سنوي في حجم مشتريات السبائك والعملات المعدنية وصناديق الاستثمار المتداولة، وهي منتجات سوق الأسهم التي تحاكي أسعار الذهب.

AFP