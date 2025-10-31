آيدن معروف: لمؤسسة كوردستان24 دور كبير بتعزيز التعايش في كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية، آيدن معروف، أن لمؤسسة كوردستان24، أهمية سياسية واجتماعية "وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا".

وأوضح معروف خلال تهنئته المؤسسة بالذكرى العاشرة على تأسيسها، أن للمؤسسة دورٌ كبير في دعم المكونات والأديان وتعزيز التعايش في إقليم كوردستان.

وقال معروف خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24: إن قناة كوردستان24 حجزت مكانها بين جماهير كوردستان منذ تأسيسها.

مؤكداً أنها أحدثت تأثيراً سياسياً واجتماعياً جيداً، ولعبت دوراً قوياً في تعزيز مبادئ التعايش بين القوميات والأديان المختلفة في إقليم كوردستان.

وبمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس المؤسسة، يرى خبراء الإعلام أن كوردستان24 أدت دوراً وطنياً مهماً في نقل الأخبار والمعلومات الدقيقة إلى الجمهور.

وتُعد كوردستان24 مؤسسة إعلامية كوردية تبث من إقليم كوردستان – العراق، تأسست في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتهدف إلى أن تكون مركزاً إعلامياً متميزاً في إيصال المعلومات بدقة وموضوعية وفق أسس مهنية، مع الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية في العمل الصحافي.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى إيصال الأخبار إلى أكبر عدد من المتابعين في أسرع وقت ممكن.