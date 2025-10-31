مواطنٌ أميركي يتحدث الكوردية بطلاقة ويصف كوردستان بـ "المكان الفريد من نوعه"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ماثيو مواطن أمريكي يعيش في إقليم كوردستان منذ 11 عامًا، وقد تعلم اللغة الكوردية جيدًا، ويعتقد أن كوردستان هي أكثر مناطق الشرق الأوسط استقرارًا وأمانًا.

وقال ماثيو، الذي زار مهرجان الرمان والخريف في حلبجة، لـ كردستان 24: هذه هي المرة الرابعة التي نأتي فيها إلى حلبجة ونشارك في مهرجان الرمان والخريف.

وأضاف: رمان كوردستان مميز، وخاصة رمان حلبجة الذي يتميز بمذاقه الطيب واللذيذ، نحن لا نشتريه فقط للمهرجان، بل نشتريه أيضًا للمنزل ونتناوله هناك، وله فوائد صحية إلى جانب مذاقه الرائع.

وتابع ماثيو: عامًا بعد آخر يكبر مهرجان الرمان والخريف ويتوسع أكثر، وهو مفيد لاقتصاد وتجارة حلبجة، أسعدني كثيرًا أن المهرجان يتضمن جانبًا ثقافيًا، فذلك يساهم في تطوير الثقافة الكوردية وترسيخ مكانتها داخل العراق.

وعن تعلمه اللغة الكوردية، قال ماثيو: اعتمدت على مدرسٍ خاص لتعليم اللغة الكوردية، وفي الوقت نفسه كنت أختلط بالناس لأتعلم أكثر، أنا مدير في منظمة تعمل في مجالي الإدارة والتنظيم، ولدينا تعاون مع جامعة السليمانية.

واختتم ماثيو حديثه قائلًا: كوردستان فريدة من نوعها، فلا يوجد مكان مثلها في الشرق الأوسط من حيث الأمن والاستقرار، الأجانب يشعرون فيها بالطمأنينة، ولدي محبة خاصة لحلبجة.