في ذكرى تأسيسها العاشرة.. كوردستان24 تحظى بتقدير شخصيات أميركية بارزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- احتفى عدد من الدبلوماسيين والشخصيات والمحللين السياسيين الأميركيين بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس قناة كوردستان24، مشيرين إلى أهمية وجود وسيلة إعلامية مثلها في العاصمة الأميركية واشنطن لإيصال الصوت الكوردي إلى الرأي العام الأميركي والدولي.

وأكد هؤلاء أن وجود مؤسسة إعلامية مهنية تمثل المجتمع الكوردستاني في واشنطن والولايات المتحدة عموماً يُعدّ ذا أهمية خاصة في تعزيز التواصل والفهم المتبادل بين الجانبين.

وقال إليكس بيكر، المدير التنفيذي لمؤسسة "مارشال ليغاسي": لكوردستان24 أهمية خاصة في تمثيل المجتمع الكردي في واشنطن والولايات المتحدة. من الضروري أن تُسمع الأصوات الكردية وأن تُروى القصص المهمة. هناك أحداث كثيرة تقع في كردستان يجب أن تصل إلى العالم. أهنئ كوردستان24 لأنها تتقدم في هذا المسار."

من جانبه، قال كيت كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا: أهنئ كوردستان24 بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، وجودها في واشنطن أمر في غاية الأهمية لإيصال الأصوات التي يجب أن تُسمع.

أما تريفة عزيز، ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة، فقالت: كوردستان24 تلعب دوراً مهماً في نقل الأخبار والمعلومات الدقيقة إلى مواطني كوردستان، نحن في ممثلية حكومة الإقليم في واشنطن نثمّن عالياً دورها وإسهامها الإعلامي."

بدورها، قالت نيلي غولد، رئيسة مؤسسة "غولد" للدراسات الاستراتيجية الدولية: كوردستان24 مهمة جداً، خصوصاً في طريقة تناولها للقضايا الدولية التي تتأثر بها السياسات عبر الإعلام، وجود وسيلة إعلامية موثوقة في واشنطن تُغطي الأحداث وتنقل صورة كوردستان، أمر حيوي للحكومة في الإقليم ولتعزيز علاقاتها مع واشنطن والغرب عموماً.

وقال جو ريدر، وهو محامي أميركي: أمضيت وقتاً طويلاً في كوردستان وأنا من الداعمين لها ولـكوردستان24، أهنئكم بمرور عشر سنوات على انطلاقتكم، وجود كوردستان24 في واشنطن مهم جداً لنا ولكم لأنه يساعد في تعريف الأميركيين بالشعب الكوردي أكثر، ونحن سعداء بوجودها هنا.

أما بيتر يوسي، المحلل في الشؤون الجيوسياسية، فقال: يسعدني أن أسمع باستمرار كوردستان24 منذ عشر سنوات، وأنا متفائل بأنكم ستستمرون لعقود مقبلة، آمل أن نسمع منكم في المستقبل أخبار دولة كوردستان.

وتحتفل مؤسسة كوردستان24، اليوم الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلاميًا حياديًا لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

كوردستان24 هي قناة فضائية إخبارية كوردية تبث من إقليم كوردستان العراق وتركز على الأخبار السياسية، الرياضية، والاقتصادية، مع اهتمام خاص بالقضية الكوردية في سوريا، تركيا، إيران، والعراق.

بدأت القناة بثها في 31 أكتوبر 2015، وتأسست بدعم تدريبي من قناة "فرانس 24"، حيث ساهمت في تدريب عدد من العاملين فيها.