مسرور بارزاني يهنئ قناة كوردستان24 بذكرى انطلاقتها العاشرة

أتمنى أن تواصل قناة كوردستان 24 أداء رسالتها المهنية والوطنية، وأن تبقى صوتاً معبّراً عن قضايا شعب كوردستان وحقوقه

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إدارة وكوادر قناة كوردستان 24 بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق بثها، مشيداً بدورها الإعلامي خلال السنوات الماضية.

وقال بارزاني في رسالة تهنئة بالمناسبة، إن قناة كوردستان 24 انطلقت قبل عشر سنوات في ظروف صعبة كان يواجه فيها الإقليم هجمات تنظيم داعش، وتمكنت منذ ذلك الحين من إيصال بطولات البيشمركة بقيادة الرئيس مسعود بارزاني إلى العالم، لتصبح منبراً موثوقاً للإعلام الصادق والمسؤول.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تواصل القناة أداء رسالتها المهنية والوطنية، وأن تبقى صوتاً مدافعاً عن قضايا وحقوق شعب كوردستان، وعن الكيان الدستوري للإقليم.

مؤكداً أهمية استمرارها في تقديم أفضل الخدمات الإعلامية بروح من المسؤولية والريادة.

وختم مسرور بارزاني رسالته بالقول: “كل عام وقناة كوردستان 24 بخير، متمنياً لها دوام التقدّم والازدهار”.

نص رسالة التهنئة:

السادة مدير عام قناة كوردستان 24، والهيئة الإدارية، وجميع العاملين فيها،

بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق بث قناة كوردستان 24، أبعث إليكم بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات بمزيد من النجاح والتقدم المستمر.

قبل عشر سنوات، وفي ظل ظروف صعبة ومعقّدة كان يمر بها إقليم كوردستان، حيث واجه الإقليم هجمات وإرهاب تنظيم داعش، انطلقت قناة كوردستان 24 كصوت إعلامي وطني وكوردستاني أصيل، لتنقل إلى العالم بطولات وملاحم البيشمركة الأبطال بقيادة الرئيس مسعود بارزاني في مواجهة الإرهاب، ولتصبح منذ ذلك الحين منبراً موثوقاً للإعلام الصادق والمسؤول.

أتمنى أن تواصل قناة كوردستان 24 أداء رسالتها المهنية والوطنية، وأن تبقى صوتاً معبّراً عن قضايا شعب كوردستان وحقوقه، مدافعةً عن الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، ومستمرةً في تقديم أرقى الخدمات الإعلامية لمشاهديها ومستمعيها بروح من المهنية والمسؤولية والريادة.

كل عام وقناة كوردستان 24 بخير، متمنياً لها دوام التقدّم والازدهار.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان