الرئيس بارزاني يزور قشلة زاخو وكورنيش المدينة ويشيد بجمالها وازدهارها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الجمعة 31 تشرين الأول 2025، زيارة إلى السوق القديم في مدينة زاخو، ومن هناك صعد إلى قشلة زاخو القديمة، كما تفقد كورنيش المدينة.

ويعود تاريخ قشلة زاخو إلى ما قبل ألف ومائة وعشرين عاماً، وكان الموقع يُستخدم في عهد النظام البائد لتعذيب وإيذاء المواطنين المدنيين. وحالياً، قامت حكومة إقليم كوردستان بترميم القشلة مع الحفاظ على طابعها الثقافي وتحويلها إلى معلم سياحي، حيث يقصد الآلاف زاخو لزيارة القشلة.

وخلال هذه الزيارة، أعرب الرئيس بارزاني عن سعادته بجمال وازدهار مدينة زاخو، مشيراً إلى أن "أهالي زاخو يستحقون هذه الخدمات المقدمة لهم". وبعد ذلك، زار الرئيس بارزاني قرية سبي، وألقى نظرة على مدينة زاخو من مرتفعاتها، كما التقى بعدد من المواطنين الزائرين للمدينة والتقط معهم الصور التذكارية.