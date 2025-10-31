ترامب يقول إنه لا يعتزم توجيه ضربات عسكرية لفنزويلا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه لا يفكر في توجيه ضربات إلى فنزويلا التي تخشى أن يكون الحشد العسكري الكبير للولايات المتحدة في المنطقة يهدف إلى تغيير نظامها.

وأجاب ترامب عندما سأله صحافي على متن الطائرة الرئاسية عن التقارير التي تتحدث عن أنه يعتزم شنّ مثل هذه الضربات، قائلا "لا".

وكان ترامب قد أقر بتفويضه عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في الأراضي الفنزويلية، وتحدث مؤخرا عن ضربات برية محتملة تستهدف كارتلات "مخدرات إرهابية".

ومنذ بداية أيلول/سبتمبر، تشنّ الولايات المتحدة غارات جوية في المحيط الهادئ، وخاصة في البحر الكاريبي، تستهدف سفنا تقول إنها تهرّب المخدرات. وفي الإجمال، أعلنت السلطات الأميركية مسؤوليتها عن 15 هجوما خلال الأسابيع الأخيرة، أفادت أنها أسفرت عن مقتل 62 شخصا.

كما نشرت الولايات المتحدة ثماني سفن حربية في البحر الكاريبي وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 في بورتوريكو. كما تتجه إلى المنطقة حاملة طائرات أميركية هي الأكبر في العالم.

من جهة أخرى، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تعتبره الولايات المتحدة غير شرعي، واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة "لفرض تغيير في النظام" في كاراكاس والاستيلاء على النفط الفنزويلي.

وأعلنت السلطات الفنزويلية أنها فكّكت خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت تهدف وفقا لها إلى مهاجمة سفينة حربية أميركية في المنطقة بهدف افتعال حادثة وتحميل مسؤوليتها لفنزويلا.