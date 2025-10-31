أوكرانيا تقول إنها شنّت 160 غارة ناجحة على منشآت نفط روسية في 2025

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شنّت أوكرانيا حوالى 160 غارة ناجحة ضد مواقع نفطية روسية منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما أعلن رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، اليوم الجمعة.

وقال ماليوك لصحافيين "منذ مطلع السنة، كان هناك 160 هجوماً ناجحاً على منشآت استخراج النفط وتكريره".

وشنّت كييف في الأشهر الماضية سلسلة غارات باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مصافي النفط في روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود فيها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الاثنين إن روسيا فقدت أكثر من 20% من طاقتها على تكرير النفط بسبب هجمات قواته.

وقال فاسيل ماليوك الجمعة أيضاً إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تمكّنت بالتنسيق مع قوات أوكرانية أخرى من تدمير صاروخ بالستي روسي متوسط المدى من طراز "أورشنيك"، قبل أكثر من عام في جنوب غرب روسيا.

ولا يمكن لوكالة فرانس برس التثبت من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024 استخدمت روسيا لأول مرة هذا الطراز من الصواريخ، من دون حمولة نووية، لضرب مصنع عسكري في وسط أوكرانيا.

المصدر: فرانس برس