مدير "إف بي آي" يعلن إحباط "هجوم إرهابي محتمل" في ولاية ميشيغن

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) كاش باتيل، اليوم الجمعة، إحباط "هجوم إرهابي محتمل" كان من المخطط تنفيذه في ولاية ميشيغن في شمال البلاد خلال عيد الهالوين.

وقال باتيل في منشور على إكس "هذا الصباح أحبط مكتب التحقيقات الفدرالي هجوماً إرهابياً محتملاً وأوقف العديد من الأشخاص في ميشيغن كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين في عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المخطط في وقت لاحق.

من جهتها، قالت إدارة الشرطة في ديربورن الواقعة غرب ديترويت، إن "إف بي آي" أجرى عمليات في المدينة في وقت مبكر الجمعة.

وأضافت على فيسبوك "نريد أن نطمئن سكاننا بأنه لا يوجد أي تهديد للمجتمع في الوقت الحالي".