الحج والعمرة في كوردستان تصدر ضوابط جديدة لتنظيم الرحلات إلى الديار المقدسة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، مجموعة من التعليمات والشروط الجديدة الموجهة لشركات الحج والعمرة، بهدف إعادة تنظيم الرحلات وضمان حماية حقوق المواطنين.

وأكدت المديرية أن خدمة معتمري إقليم كوردستان تُعد "خطاً أحمر"، مشددةً على أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بانتهاك حقوقهم أو تعرضهم لأي مصاعب، وبخلاف ذلك، ستواجه الشركات المخالفة عقوبات صارمة.

إجراءات ما قبل السفر والالتزامات الإدارية

وفقاً للتعليمات الجديدة، أُلزمت الشركات بتسليم المعتمرين جدولاً زمنياً دقيقاً يتضمن مواقت الذهاب والإياب وبرنامج الرحلة بالتفصيل، سواء كان مكتوباً أو عبر "بروشور" تعريفي، وذلك قبل موعد السفر.

كما يجب تسليم "المانيفست" (قائمة الأسماء) الخاص بالمعتمرين إلى مكاتب الحج والعمرة في المحافظات قبل 48 ساعة من موعد الرحلة.

ومن بين الشروط الأخرى، يمنع نقل أي معتمر إلى المطار أو إلى منفذ "عرعر" الحدودي ما لم يتم إصدار تأشيرة الدخول (الفيزا) الخاصة به مسبقاً.

علاوة على ذلك، لا يُسمح لأي شركة بتنفيذ رحلة دون حضور صاحب الشركة شخصياً أو موظف مخول رسمياً.

خدمات الإسكان والإطعام

شددت المديرية العامة للحج والعمرة على منع تغيير الفندق المخصص للمعتمرين أو تقليص عدد أيام إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة تحت أي ظرف.

ويجب أن يكون السكن والإطعام في الفندق ذاته، حيث يُمنع إلزام المعتمرين بالتوجه إلى مكان آخر لتناول الوجبات، كما يُحظر توزيع المجموعة الواحدة في الرحلة نفسها على فندقين مختلفين.

أما بخصوص الطعام، فيجب أن يكون ذا جودة عالية وبكميات تتناسب مع عدد المعتمرين، إذ يُمنع بتاتاً تقديم وجبات مخصصة لـ 30 شخصاً وتوزيعها على 40 شخصاً.

حماية الحقوق المالية والأمنية

جاء في التعليمات أيضاً حظر جباية أي مبالغ مالية إضافية من المعتمرين مقابل زيارة (الروضة الشريفة).

كما لا يحق للشركات التي تنطلق رحلاتها عبر مطار كركوك تحصيل أي تكاليف إضافية للنقل الداخلي من المواطنين.

من الناحية الأمنية، في حال فقدان أي معتمر، لا يحق لصاحب الشركة العودة إلى إقليم كوردستان حتى يتم الكشف عن مصيره.

أما بالنسبة للرحلات البرية، فيعد وجود سائقين اثنين شرطاً أساسياً، ولا يُسمح لصاحب الشركة أو شريكه بقيادة الحافلة بنفسه.