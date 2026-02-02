نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم (الاثنين، 2 شباط 2026)، عرفان صديق، السفير البريطاني في العراق، ووفداً مرافقاً له.

وخلال اجتماع الجانبين، جرى بحث الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان والعلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، والأوضاع السياسية في العراق ومسألة انتخاب رئيس الجمهورية وخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

واتفق الجانبان في الرأي على أهمية إنجاح العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان.

مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية في العراق وإقليم كوردستان لتجاوز المشاكل ومواجهة التحديات.

وشغلت علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في سوريا وآخر مستجدات المنطقة بشكل عام، محوراً آخر للاجتماع الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.