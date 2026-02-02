مسرور بارزاني يصل دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين 2 شباط 2026، إلى دبي، بدعوة رسمية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026، حيث كان في استقباله عبد الله النعيمي، وزير العدل الإماراتي.

وخلال مشاركته في القمة، من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين الإماراتيين وقادة الدول المشاركة في القمة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة آخر المستجدات والتغيرات في العراق والمنطقة.