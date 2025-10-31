محافظ أربيل يؤكد على دور كوردستان24 الحيوي في تطوير الإعلام الكوردي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، وجّه محافظ أربيل أوميد خوشناو تهانيه إلى مدير المؤسسة وكافة الصحفيين والعاملين فيها.

وفي رسالة التهنئة التي صدرت اليوم الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عبّر خوشناو عن أطيب تمنياته للمؤسسو وكوادرها بمزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم الإعلامية.

وأكد محافظ أربيل في رسالته تطلعه إلى أن تواصل كوردستان24 التزامها بالمبادئ والمهنية الصحفية كما عُهدت، في سبيل خدمة القضايا الوطنية والقومية، ومواصلة أداء دورها الحيوي في تطوير الإعلام الكوردي بروح قومية ووطنية راسخة.

وتحتفل مؤسسة كوردستان24، اليوم الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلامياً حيادياً لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى نقل الأخبار إلى أوسع شريحة من الجمهور بموضوعية ومهنية عالية.