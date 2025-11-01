في قرية باطاس.. حصاد الأرز على أنغام الأغاني التراثية وبأيادٍ لا تعرف الكلل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في حقول قرية باطاس التابعة لقضاء حرير، تتعالى أصوات المزارعين وهم ينشدون الأغاني التراثية بينما تحصد أياديهم سنابل الأرز الذهبية. هنا، يتم الحصاد بالطريقة التقليدية باستخدام المنجل، وهي عادة توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، محافظين على تقليد قديم يضفي على عملهم طابعًا خاصًا.

شمال غفور، أحد مزارعي القرية، يمارس هذا العمل منذ عشر سنوات بنفس الطريقة التي تعلمها من أسلافه.

ويقول: "كان سعر المئة كيلو يتراوح بين 80 إلى 100 ألف دينار، أما الآن فيتراوح بين 25 و 35 ألف دينار. زبائننا يأتون من عقرة وأربيل والسليمانية والمناطق المجاورة.

كثيرون يستخدمون آلات الحصاد، لكننا على مدى سنوات طويلة، وأنا شخصيًا منذ عشر سنوات، نحصد بأيدينا كما فعل آباؤنا وأجدادنا. نشعر أن المحصول بهذه الطريقة يكون ألذ وأكثر بركة".

بعد الحصاد، تُنشر سنابل الأرز تحت أشعة الشمس حتى تجف تمامًا، ثم تُطحن في الموقع نفسه باستخدام آلة طحن بسيطة، لتكون جاهزة للبيع.

بحسب مديرية زراعة حرير، فإن المنطقة كانت تنتج سنويًا ما يقارب 700 طن من الأرز، لكن هذا العام شهد انخفاضًا في الإنتاج بسبب الجفاف.

ويوضح فریق حسن، مسؤول شعبة زراعة حرير، قائلاً: "وفقًا لبياناتنا، يتراوح الإنتاج السنوي من الأرز في منطقتنا بين 650 إلى 700 طن. لكن بسبب الجفاف هذا العام، انخفض الإنتاج بالتأكيد. هذا الأرز يغطي حاجة السوق المحلية ويتم إرساله أيضًا إلى مدن أخرى، فلدى مزارعينا زبائنهم الدائمون في تلك المدن ويمكنهم بيع محصولهم بسهولة".

على الرغم من توفر آلات الحصاد الحديثة، يصر المزارعون في باطاس على استخدام الطريقة اليدوية، إيمانًا منهم بأنها لا تحافظ على التراث فحسب، بل تمنح الأرز نكهة أفضل وبركة أكبر. ومع كل حركة منجل، يروون قصة ارتباطهم العميق بالأرض وتقاليد الأجداد التي لا تزال حية في حقولهم.

تقریر: شیماء بایز - كوردستان 24 - باطاس