عزيز أحمد: نحو 70% من سكان كوردستان يستفيدون الآن من الكهرباء 24 ساعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بعد تأمين التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة في إدارتي زاخو وسوران المستقلتين، أصبح نحو 70% من سكان إقليم كوردستان يستفيدون حالياً من مشروع "روناكي"، الذي يوفر الكهرباء بشكل مستمر.

وفي تدوينة له على منصة إكس، قال نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عزيز أحمد، إن نحو 70% من المواطنين في إقليم كوردستان يتمتعون حالياً بالكهرباء لمدة 24 ساعة.

كما جدد أحمد تأكيده أن حكومة إقليم كوردستان تسعى إلى إيصال الكهرباء المستمرة إلى جميع المنازل والمرافق التجارية في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026.

هذا وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن حوالي 4.5 مليون مواطن، أي ما يعادل نحو 70% من سكان كوردستان، باتوا يستفيدون الآن من الكهرباء على مدار الساعة ضمن مشروع "روناكي".

وقالت الوزارة في بيان، إنه بهذه الخطوة ستتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة لمراكز مدينتي سوران و زاخو، ويتم حالياً التحضير لانضمام مدينة رابرين إلى مشروع روناكي قريباً.

وأشار البيان إلى أنه في الشهر الماضي أصبحت حلبجة أول محافظة في العراق و ‌إقليم کوردستان تتمتع بالكهرباء دون انقطاع من خلال مشروع روناكي.