في واسط.. تعريف ببرنامج مرشح الكورد الفيليين بدعم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في أجواء انتخابية يسودها الحماس والتفاؤل، شهدت محافظة واسط إقامة حفل جماهيري لإطلاق البرنامج الانتخابي للمرشح حيدر أبو طارع، ممثل الكورد الفيليين ومرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن القائمة رقم 388.

شارك في الحفل جمع غفير من كوادر وأعضاء الحزب ومؤيديه وأصدقائه، الذين أكدوا دعمهم الكامل للمرشح حيدر أبو طارع، مثمنين مواقفه وجهوده في الدفاع عن قضايا المكونات والعدالة الاجتماعية.

وخلال الحفل، تم استعراض أبرز محاور البرنامج الانتخابي، الذي ركّز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وتحسين الخدمات العامة، وضمان حقوق الأقليات والمكونات، إلى جانب دعم المشاريع التنموية في محافظة واسط وبقية المحافظات العراقية.

وأكد القائمون على الحفل أن دعمهم للمرشح حيدر أبو طارع يأتي من إيمانهم بأنه "الرجل المناسب في المكان المناسب"، مشيرين إلى أن ترشيحه يحظى بدعم واسع من الجماهير الكوردية في عموم العراق.

كما جرى خلال الفعالية التأكيد على رسالة الرئيس مسعود بارزاني، الذي قال في وقت سابق إنه سيمنح صوته لمرشح الكورد الفيليين، وهو ما اعتُبر دليلاً على اهتمام القيادة الكوردستانية بهذه الشريحة المهمة من الشعب الكوردي.

من جانبه، شدد المرشح حيدر أبو طارع في كلمته على أن برنامجه الانتخابي لن يبقى حبراً على ورق، بل سيكون خريطة عمل واقعية تبدأ بخدمة الناس وتنتهي بتحقيق تطلعاتهم، متعهداً بالعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لجميع أبناء الشعب العراقي.

تأتي هذه الفعالية في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يشهد الشارع السياسي حراكًا مكثفًا بين المرشحين والقوى السياسية لعرض برامجهم الانتخابية واستقطاب الناخبين.

ويمثل المرشح حيدر أبو طارع الصوت السياسي للكورد الفيليين ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مسعى لتعزيز تمثيل هذه الشريحة التي تُعدّ جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني العراقي والكوردي على حد سواء.

وقد حرص الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، على دعم مشاركة الكورد الفيليين في العملية السياسية، تأكيدًا لنهجه القائم على التنوع والشراكة الوطنية والعدالة الاجتماعية.