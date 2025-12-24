عبد المهدي: الديمقراطي الكوردستاني فاعل مهم في المشهد السياسي بكوردستان والعراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في إطار اجتماعاته مع الأحزاب السنية والشيعية في بغداد لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، اجتمع وفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025، مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي.

وبعد الاجتماع، أكد عبد المهدي للصحفيين أنه ليس طرفاً في المفاوضات الجارية، مشيراً إلى أن التعاون سيكون مع الأطراف السياسية، وأن مهام التفاوض تقتصر على الجهات التي تمتلك مقاعد في البرلمان ولديها أصوات.

وأضاف أن اختيار المصلحة العامة يقع على عاتق المجلس السياسي والإطار التنسيقي والأحزاب والتحالفات الكوردستانية، مشدداً على أن دوره يقتصر على تقديم المساعدة والدعم في هذا الجانب.

كما وصف عبد المهدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنه من الأحزاب الفاعلة والمهمة في إقليم كوردستان والعراق.

ومنذ يوم الاثنين 22 كانون الثاني 2025، يتواجد وفد تفاوضي رفيع المستوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد بهدف إجراء حوارات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويؤكّد الوفد على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يقوم على آلية تضمن جميع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتنفيذ الوعود والاتفاقات كما هي، ولا سيما ما يتعلق بإرسال المستحقات المالية، والاتفاقات المرتبطة بإيرادات النفط وغير النفط.

كما يناقش وفد الحزب حصة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة، واستحقاق الحزب بوصفه الفائز الأول في الانتخابات، مع مختلف الأطراف.

ويتألف وفد الحزب من:

فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

فؤاد حسين عضو المكتب السياسي

نوزاد هادي عضو المكتب السياسي

أوميد صباح عضو اللجنة المركزية للحزب

فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد