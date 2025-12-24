ويسي لـ كوردستان24: مشاركتنا أفراح وأتراح جميع المكوّنات دليل على التقارب المجتمعي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، عبد الله ويسي، بالتزامن مع تقديمه التهاني بعيد ميلاد السيد المسيح إلى المسيحيين، إن التعايش الديني في إقليم كوردستان بلغ مستوىً عالياً، وإن جميع المكوّنات تشارك بعضها البعض في الفرح والحزن.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان24، اليوم الأربعاء، أكد عبد الله ويسي، أن الدين الإسلامي دافع دائماً عن التعايش، ولحسن الحظ فإن جميع مكوّنات إقليم كوردستان تعيش معاً كالإخوة.

وأضاف ويسي أن مشاركتهم في مناسبات وأفراح وأتراح الإخوة والأخوات من مختلف المكوّنات دليلٌ على حقيقة تقارب مكوّنات كوردستان، وعدم وجود مشاكل أو معوقات فيما بينها، معتبراً ذلك مصدر فخر واعتزاز لهم بالعيش بروح الأخوّة على أرضٍ واحدة.

وفيما يخص عيد ميلاد السيد المسيح، قدّم عبد الله ويسي تهانيه إلى مسيحيي كوردستان، مشيراً إلى أن السيد المسيح هو أحد أنبياء الله، وأن المسلمين يؤمنون به ويعدّونه نبياً وأخاً لنبيهم، لأن جميع الأنبياء إخوة، ولهذا فإن التعبير عن الفرح بمناسبة ولادة أي نبي يُعدّ أمراً طبيعياً ومصدر اعتزاز.

وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة تعاون الجميع من أجل تعزيز روح التعايش، وعدم السماح بوجود أي مشكلة قد تُلحق الضرر بهذه الأخوّة.