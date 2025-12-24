خوشناو: جميع الترتيبات الأمنية والتنظيمية لمراسم عيد الميلاد ورأس السنة اكتملت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد محافظ أربيل بأن إقليم كوردستان يشهد خلال عطلة رأس السنة زيارة أعداد كبيرة من السياح القادمين من جنوب العراق، متوقعاً أن يشهد هذا العام ارتفاعاً في أعداد الزوار مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال أوميد خوشناو في تصريحٍ لـ كوردستان24، اليوم الأربعاء، إن جميع الاستعدادات التنظيمية والأمنية الخاصة بمراسم عيد الميلاد ورأس السنة قد اكتملت منذ عدة أيام.

وأشار خوشناو إلى أن مدينة عنكاوة شهدت اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أن يقضي المواطنون المسيحيون احتفالاتهم بسلام وفرح.

وأضاف المحافظ: "لقد أتممنا جميع الاستعدادات لاستقبال السياح، وستُسهَّل لهم جميع الإجراءات في نقاط التفتيش".