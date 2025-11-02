الرئيس الإيراني يتعهّد بإعادة بناء المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد، أن بلاده "ستعاود بناء" مواقعها النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، في وقت دعا فيه الوسيط العُماني طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات بينهما.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا في نيسان/أبريل مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يشكل مصدر توتر مع الدول الغربية.

لكنّ تلك المفاوضات توقفت بعدما شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران في 13 حزيران/يونيو، ما أشعل فتيل حرب استمرت 12 يوما ونفذت خلالها أيضا الولايات المتحدة ضربات على مواقع إيرانية.

وفي 22 حزيران/يونيو، قصفت القوات الأميركية موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، بالإضافة إلى منشآت نووية في أصفهان ونطنز وسط البلاد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر إن تلك المواقع "دُمّرت بالكامل"، من دون أن تُعرف حتى الآن مدى الأضرار الفعلية.

وقال بزشكيان خلال زيارة إلى مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران "سنعاود بناء المنشآت النووية وبالمزید من القوة".

وأكد أن "هدفنا من توسيع هذه الصناعة هو تلبیة احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، وليس إنتاج الأسلحة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قد أكد في تشرين الأول/أكتوبر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهم باعتقاده أنه دمّر المنشآت النووية.

وكانت سلطنة عمان، التي استضافت في الربيع جولات عدة من المحادثات بين طهران وواشنطن، قد دعت السبت البلدين للعودة إلى طاولة الحوار.

وردا على سؤال حول المبادرة العُمانية، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني الأحد إن طهران "تلقت رسائل" بشأن استئناف المفاوضات، من دون أن توضح مضمونها أو الجهة التي أرسلتها.

وتتهم الدول الغربية وإسرائيل، العدو اللدود للنظام الإيراني، طهران بالسعي لتطوير أسلحة نووية. غير أن الجمهورية الإسلامية تنفي بشدة طموحات مماثلة، وتؤكد أنها تطور تكنولوجيا نووية لأغراض مدنية.