قتلى وجرحى جراء زلزال ضرب شمال أفغانستان

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب شمال أفغانستان ليل الأحد الإثنين، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ووقع الزلزال على عمق 28 كيلومترا عند الساعة 20,28 بتوقيت غرينتش، حيث كان مركزه قرب مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، وفق المرصد الأميركي للزلازل.

وقال كمال خان زادران، المتحدث باسم إدارة الصحة، إن أربعة أشخاص قتلوا في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف.

وأضاف أن المستشفى الإقليمي استقبل أيضا 120 مصابا.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 143 آخرون في ولاية سمنغان المجاورة.

أضاف أن معظم المصابين "عادوا إلى منازلهم بعد تلقي العلاج".

وتعيق شبكات الاتصالات والبنى التحتية الضعيفة في أفغانستان الاستجابة للكوارث وتمنعها لأيام من الوصول إلى القرى البعيدة لتقييم الأضرار.

وفي مزار شريف، هرع الكثير من السكان إلى خارج مساكنهم خوفا من هزات ارتدادية محتملة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وشعر سكان مناطق بعيدة، منها العاصمة كابول، بالهزات، وفق مراسلي فرانس برس

وفي نهاية آب/أغسطس، ضرب زلزال بقوة ست درجات شرق البلاد، موديا بحياة أكثر من 2200 شخص.

وتتعرض أفغانستان الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، للزلازل في شكل متكرر.

ومنذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالا بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقا لبراين بابتي عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

