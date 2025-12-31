تجمّد معظم شوارع دهوك بسبب موجة برد شديدة وتساقط الثلوج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في حدود محافظة دهوك، شهدت الشوارع تجمداً واسعاً بسبب انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج، ما دفع السلطات إلى إغلاق بعض الطرق جزئياً أو كلياً.

وأفاد جكدار جمال، مراسل كوردستان24 في دهوك، اليوم الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بأن موجة برد شديدة اجتاحت المدينة والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى تجمد معظم الشوارع وخلق صعوبات أمام حركة مرور السائقين.

وأكد أحد عناصر الشرطة المكلفين بالعمل الميداني، في تصريح لمراسل كوردستان24، أن الشرطة تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة للسائقين وتفادي وقوع حوادث مرورية، مشدداً على أن معظم الشوارع مجمدة حالياً.

ودعا المسؤول المواطنين والسائقين إلى تجنب الخروج إلا للضرورة، نظراً للمخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن التجول في هذه الظروف، مع الإشارة إلى أن بعض الطرق تم إغلاقها من قبل فرق شرطة المرور.

كما حذرت المديرية العامة للأرصاد والزلازل في إقليم كوردستان من موجة جديدة من الثلوج والأمطار، حيث شهدت اليوم حدود محافظة دهوك وإدارتي زاخو وسوران المستقلتين تساقطاً كثيفاً للثلوج.