مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان ستواصل مسيرة الإعمار والإنجازات لخدمة المواطنين

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025، على مواصلة حكومة الإقليم، تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع، لخدمة المواطنين.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، ضمن مراسم افتتاح طريق حاجي عمران المزدوج، حيث قال: "حاجي عمران كانت عاصمة ثورة أيلول وموطن البارزاني الخالد".

وأضاف، أنا حقاً سعيد جداً بزيارتي لحاجي عمران، التي كانت في زمن ما عاصمة ثورة أيلول، وموطن البارزاني الخالد، مكان أولئك البيشمركة الأبطال الذين نرى اليوم ثمار جهودهم، وبفضل تعبهم وصمودهم لدينا اليوم كوردستان حرة.

وتابع: "من دواعي السرور أننا اليوم هنا لافتتاح جزء من هذا الطريق الذي تم إنشاؤه بطريقة حديثة ومنظمة، وخصص لخدمة جميع المواطنين. بلا شك، أهل هذه المنطقة يستحقون خدمة أكبر بكثير من ذلك. ما تستطيع الحكومة تقديمه حسب الإمكانيات ستجدونه في خدمتكم، وسنكرّس كل الجهود من أجل تطوير وتقدم بلدنا".

وأردف: "هذا مكان مهم، لأنه بوابة مع دولة مجاورة، هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجب علينا أن نعطي أهمية لهذه العلاقات، وأن نسهل حركة المواطنين، ومن الناحية التجارية أيضاً مهم لنا أن نعزز التجارة مع الدول المجاورة. آمل أن يكون هذا الطريق وجميع خدمات حكومة إقليم كوردستان خطوة أخرى في خدمة المواطنين، وتحسين حياة مواطني كوردستان، وأن تكون سلامتكم ورفاهيتكم مسؤوليتنا وغايتنا".

وختم كلمته قائلاً: "أتمنى لكم كل الخير، وأن يصبح إقليم كوردستان أكثر نجاحاً يوماً بعد يوم، وأن يشهد المزيد من التطور، وأن تكونوا دائماً بخير وصحة، وأن يبقى وطننا عامراً. شكراً جزيلاً لكم".