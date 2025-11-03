بتكلفة تتجاوز 35 مليار دينار.. أكمال طريق حاجي عمران المزدوج الاستراتيجي

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دشّن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025، طريق حاجي عمران المزدوج.

وبتكلفة تتجاوز 35 مليار دينار.. أكمال طريق حاجي عمران المزدوج الاستراتيجي

تم إنجاز مشروع طريق حاجي عمران المزدوج، الذي يعد أحد أهم المشاريع الخدمية والاستراتيجية في إدارة سوران المستقلة، بتكلفة إجمالية بلغت 35 ملياراً و150 مليون دينار عراقي. ويأتي هذا المشروع، الذي أشرفت عليه وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ليضع حداً لمعاناة طويلة للسكان وسائقي المركبات، وليفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والسياحية في هذه المنطقة الحدودية الحيوية.

من طريق ضيق إلى شريان حيوي حديث كان الطريق القديم في حاجي عمران عبارة عن مسار واحد (سايد واحد)، مما كان يتسبب في اختناقات مرورية حادة ومشاكل كبيرة للسكان، خاصة في ظل الكثافة المرورية الناتجة عن الحركة التجارية مع إيران. أما المشروع الجديد، فقد حوّل هذا الطريق إلى مسار مزدوج (دو سايد) حديث يمتد على طول 2.5 كيلومتر وبعرض 25 متراً.

لم يقتصر المشروع على توسعة الطريق فحسب، بل شمل بنية تحتية متكاملة تضم:

شبكات لتصريف مياه الأمطار والمجاري.

تمديد شبكة مياه صالحة للشرب.

تركيب أعمدة إنارة حديثة على طول الطريق.

إنشاء مواقف جانبية للسيارات.

تخطيط الطريق وتزويده بالعلامات المرورية وإشارات السلامة.

تصميم يراعي أقسى الظروف الجوية

تُعرف منطقة حاجي عمران بكونها من أبرد مناطق إقليم كوردستان، حيث تصل درجات الحرارة فيها إلى مستويات منخفضة جداً في الشتاء. وقد تم أخذ هذه الظروف في الاعتبار عند تصميم المشروع.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس المشرف على المشروع، جوتيار كاكايي: "قبل البدء، تم وضع التصميم والمخططات بما يتناسب تماماً مع الظروف الجوية والمناخية للمنطقة. فالأسفلت المستخدم خضع لاختبارات (PG) المتقدمة، وهو مصمم ليتحمل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 70 درجة مئوية، ودرجات حرارة منخفضة جداً تصل إلى 22 درجة تحت الصفر."

أصداء شعبية إيجابية وتقدير للجهود الحكومية

عبر المواطنون في حاجي عمران عن سعادتهم وارتياحهم الكبير لإنجاز هذا المشروع، الذي وصفوه بأنه "حلم تحقق".

أحمد محمد، أحد المواطنين: "نشكر كل من ساهم في هذا المشروع. في السابق، كنا نعاني من الأتربة والازدحام الشديد والمشاكل اليومية بسبب الطريق القديم. كان الازدحام يعطل السوق والحياة العامة. الآن، الوضع اختلف تماماً."

مصطفى حمد أمين، مواطن آخر قال: "في الماضي، كنا نبقى عالقين في الازدحام لساعتين أو ثلاث ساعات، وكان الأمر خطيراً جداً، خاصة عند وجود حالة مرضية طارئة.

الآن، وبفضل الله، أصبح لدينا هذا الطريق المزدوج. نتوجه بالشكر الجزيل للقيادة على هذه الخدمة."

بدوره قال رحيم وسو، مواطن: "إنه مشروع جميل ومهم. في السابق، لم تكن البلدة تظهر بمظهر حضاري، لكن الآن مع هذا الطريق، أصبحت تشبه المدن الحديثة. نشكر التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان على هذا الإنجاز."

ثورة خدمية في إدارة سوران

يأتي هذا المشروع كجزء من خطة أوسع لحكومة إقليم كوردستان، في تشكيلتها الوزارية التاسعة، لإحداث "ثورة خدمية" في إدارة سوران المستقلة. وخلال السنوات الخمس الماضية، تم إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطرق والجسور باعتباره عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويُعد إنجاز طريق حاجي عمران المزدوج خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم الحركة التجارية والسياحية بين إقليم كوردستان ودول الجوار.

تقرير: طيفور محمد – كوردستان24 – حاج عمران