توفير الكهرباء 24 ساعة لأكثر من 135 ألف مواطن في رانية ضمن مشروع "روناكي"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أنه تم من خلال مشروع "روناكي" توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لأكثر من 135 ألف مواطن في مركز مدينة رانية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إن "خدمة الكهرباء أصبحت متاحة بشكل مستمر في مركز مدينة رانية".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن التحضيرات لتوسيع الخدمة لتشمل كافة المناطق في إدارة رابرين المستقلة.

وأضاف البيان أن أكثر من 100 مولد يعمل بالديزل في الأحياء سيتم إيقاف تشغيله ضمن إطار توفير الكهرباء على مدار الساعة.

وأوضح البيان أرقام المواطنين والمشتركين ضمن مشروع "روناكي" حتى الآن كما يلي:

- كوردستان: 4,427,000 مواطن، 1,161,000 مشترك

- أربيل: 1,935,000 مواطن، 504,000 مشترك

- السليمانية: 1,345,000 مواطن، 351,000 مشترك

- دهوك: 495,000 مواطن، 38,000 مشترك

- حلبجة: 135,000 مواطن، 38,000 مشترك

- زاخو: 238,000 مواطن، 65,000 مشترك

- سوران: 144,000 مواطن، 39,000 مشترك

- رابرين (رانية): 135,000 مواطن، 30,000 مشترك

وأشار البيان إلى أن مشروع "روناكي" سبق أن وفّر الكهرباء المستمرة لجميع المنازل والأماكن التجارية في مركز محافظة أربيل ومحيطها، ومراكز السليمانية ودهوك وسوران وزاخو، بالإضافة إلى كامل محافظة حلبجة.

كما لفتت وزارة الكهرباء إلى أن وفق الأسعار الجديدة، فإن 80% من المواطنين سيدفعون مبالغ أقل مقابل الكهرباء مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقاً لمولدات الديزل والكهرباء الوطنية مجتمعة.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان, مسرور بارزاني, عن مشروع "روناكي" في تشرين الأول 2024 لتوفير الكهرباء على مدار الساعة لكل منزل ومحل تجاري في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026. ووافق مجلس وزراء حكومة إقليم کوردستان بالإجماع على المشروع الوطني في 14 أيار.