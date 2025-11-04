مسرور بارزاني: مشاريع كوردستان تُسهم في التقدم وتسهيل حياة المواطنين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، أن المشاريع الحكومية القائمة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية في الإقليم.

وأضاف أن هذه المشاريع، إذا ما قورنت بما هو موجود في بقية مناطق العراق، ستبرز مستوى التقدم الذي حققه الإقليم، وستستمر لتوفير التسهيلات في المواصلات وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن بعض هذه المشاريع قد اكتملت جزئيًا وما زالت مستمرة.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها خلال الكرنفال الجماهيري الكبير الذي شهدته محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، لدعم القائمة الانتخابية رقم 275 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمشاركة نائبي رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور جماهيري واسع.

وأشار مسرور بارزاني إلى مشروع "حسابي"، موضحًا أهميته في بناء قاعدة اقتصادية قوية في كوردستان.

وقال: هذا المشروع يمثل فرصة للشباب ليصبحوا أصحاب مشاريعهم الخاصة أو للحصول على قروض مصرفية والاستفادة من خدمات النظام المصرفي التابع لحكومة الإقليم.

وأكد أن استمرار هذه المشاريع يعتمد على ثقة المواطنين ودعمهم، مضيفًا: هذه الثقة تجعلنا نحافظ على الأمانة ونقدم أفضل الخدمات لكم.

في سياقٍ متصل، أوضح مسرور بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم تضحيات كبيرة ولديه إنجازات ملموسة.

وأضاف أن لدى الحزب خطة مستقبلية أكبر لتحسين حياة المواطنين وتقوية كوردستان.

وشدد على أهمية التعاون بين الحزب والمواطنين، موضحًا: الحزب ليس منفصلًا عنكم، بل هو جزء منكم وقوتكم. إذا أردتم أن تتقدم كوردستان يومًا بعد يوم وتكون أكثر نجاحًا، امنحوا صوتكم للحزب لضمان استمراره في تقديم الخدمات ومواصلة التقدم، ولضمان تمثيل الحزب بشكل قوي في برلمان العراق.