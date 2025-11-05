مسرور بارزاني: حماية البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وليست واجباً حكومياً فقط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ضمن الرؤية الاستراتيجية للارتقاء بالبنى التحتية وتحسين البيئة الحضرية، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، الحجر الأساس لمشروع (ڕێڕەوی ژیان- مسار الحياة) الحيوي في قلب أربيل.

وفي كلمة له خلال المراسم، أكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع يُعد واحداً من أهم المشاريع الخدمية والسياحية في أربيل، وسيكون له تأثير شامل على مسيرة تطور العاصمة.

وأوضح أن الحكومة قررت إطلاق هذا المشروع استجابة لشكاوى المواطنين، إذ كانت هذه المنطقة، المخصصة سابقاً كمجرى لتصريف مياه الفيضانات، قد تحولت بمرور الوقت إلى مكب للنفايات ومصدر للتلوث البيئي والمخاطر الصحية.

وشدد رئيس الحكومة على أن مشروع (مسار الحياة) سيُحدث تغييراً جذرياً في واقع المنطقة، ويحولها إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في أربيل وكوردستان عامة.

وتطرق إلى تفاصيل المشروع، مبيناً أنه سيشمل في مرحلته الأولى إنشاء حدائق ومساحات خضراء واسعة، ومجاري صندوقية، وقناة للمياه النظيفة ومياه الأمطار. كما سيتضمن المشروع إقامة مرافق تجارية وترفيهية متنوعة، ليصبح متنفساً سياحياً يوفر في الوقت ذاته فرص عمل عديدة للشباب.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع يعكس الفلسفة الراسخة للحكومة في تحقيق التنمية المتوازنة. وأوضح أن الهدف هو عدم التركيز على مراكز المدن أو أحياء معينة دون غيرها، بل تقليل الفوارق الخدمية وضمان استفادة جميع المناطق من الخدمات بشكل عادل ومتساوٍ، مشيراً إلى أن هذه السياسة تُطبق على مستوى إقليم كوردستان بأكمله.

وبيّن رئيس الحكومة أن أربيل تُعد اليوم من أكثر المدن تطوراً في العراق والمنطقة، وأن إنجاز هذا المشروع، بالتزامن مع مشروع (الحزام الأخضر)، سيطلق مرحلة جديدة من النمو ويرسخ مكانتها السياحية العالمية.

وجدّد التأكيد على أن ثورة البناء والإعمار التي بدأتها الحكومة هي شاملة ومستمرة في جميع محافظات الإقليم، وهدفها الرئيسي خدمة المواطنين وتوفير فرص العمل وتطوير الاستثمار.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته العميقة بالثقة المتنامية بين المواطنين والحكومة، وبالعلاقة الصحية والشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبراً أن هذا الدعم هو الدافع لتحقيق مزيد من الإنجازات. ووجّه شكره لوزارة البلديات والسياحة والشركات المساهمة في القطاع الخاص على جهودهم وكل ما من شأنه إنجاح هذا المشروع.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بتجديد ندائه للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة تتولى بناء المشاريع، لكن الحفاظ على البيئة وحمايتها يظل ثقافة ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، داعياً إلى تكاتف الجهود لجعل كوردستان أجمل وأنظف.