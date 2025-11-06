حکومة إقليم كوردستان تؤسس لبنية تحتية تعليمية متقدمة: بناء 225 مدرسة وجامعتين وترميم آلاف المدارس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- انطلاقاً من رؤيتها الإستراتيجية لبناء مجتمع واعٍ ومتطور، وتأكيداً على الأولوية المطلقة لقطاع التعليم، حققت حكومة إقليم كوردستان خلال الأعوام الخمسة الماضية، قفزة نوعية في مجال تعزيز البنية التحتية التعليمية والتربوية.

وخلال فترة عملها، بذلت الحكومة جهوداً حثيثة أثمرت عن بناء 225 مدرسة جديدة بالكامل، في خطوة تهدف إلى استيعاب النمو السكاني وتقليل الإزدحام داخل الفصول الدراسية.

وإلى جانب الإنشاءات الجديدة، أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة، حيث تم ترميم وتجديد 2114 مدرسة، وإضافة 629 قاعة دراسية جديدة، مما أسهم في تحسين البيئة التعليمية لمئات آلالاف من الطلبة.

وعلى صعيد التعليم العالي، تم إنشاء جامعتين جديدتين، بالإضافة إلى افتتاح 21 كلية ومعهداً متخصصاً، وعشرات الأقسام العلمية الجديدة، بهدف مواءمة المخرجات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل.

ولم تقتصر هذه الجهود على الجانب المادي، بل امتدت لتشمل الجانب الإنساني، حيث نجحت المساعي الحكومية في إعادة 33,271 طالباً وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد أن كانوا قد تركوها.

وتأتي هذه المنجزات في إطار الخطة المستمرة لحكومة إقليم كوردستان الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم وتحسين جودته، إيماناً منها بدوره المحوري في بناء مستقبل مزدهر لإقليم كوردستان.