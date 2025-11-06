المسيحيون في سوران يعلنون دعمهم للقائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- المسيحيون في إدارة سوران المستقلة لديهم تاريخ طويل في المنطقة وشاركوا بفعالية في ثورتي أيلول وكولان، ويؤكدون دعمهم للقائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقالت صليوة سركيس لـ كوردستان24: "لقد جئنا لإثبات دعمنا للقائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومن المهم جداً في هذه المرحلة أن يتوجه الحزب بقوة إلى بغداد من أجل تحقيق التوازن والوحدة والاستقرار، لأن هذه الجوانب الثلاثة تم تجاهلها من قبل العراق. يمكن للحزب أن يستعيد هذه الحقوق ويدافع عن كوردستان بأكملها ضمن إطار الدستور. إذا كان الحزب قوياً، فستكون كوردستان قوية، ولهذا كإمرأة، أطلب من جميع النساء في يوم 11/11 الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت للقائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

من جهتها قالت ريڤان: القائمة 275 هي قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهي قائمة نزيهة، الحزب الديمقراطي الكوردستاني سجل تاريخاً، منذ مئات السنين تحت قيادة عبدالسلام بارزاني وشيخ أحمد بارزاني ومرجعية الكورد الرئيس مسعود بارزاني، ومسرور بارزاني رئيس الوزراء ونيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، نفذوا العديد من المشاريع الجيدة لشعب كوردستان، دون أي تمييز مناطقي، في السليمانية، حلبجة، دهوك، زاخو، جمجمال، أربيل، سوران والمناطق الأخرى، نحن كورد ونعطي أصواتنا لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.