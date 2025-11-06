رئيس الوزراء مسرور بارزاني يفتتح معرض "الجذور" للفن التشكيلي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معرض "الجذور" للفن التشكيلي في مدينة أربيل.

ويأتي تنظيم المعرض برعاية مؤسسة "Kurdistan Foundation"، بهدف التعريف بالهوية الكوردية من خلال الفن الأصيل والمعاصر.

ويتركز الموضوع الرئيسي للمعرض على الرموز الثقافية والتاريخية لإقليم كوردستان، حيث استلهمت الأعمال الفنية من التراث الكوردي، وقيم الصمود، والذكريات.

ويشارك في المعرض 21 فناناً شاباً من مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، لعرض رؤاهم وتفسيراتهم الفنية المتميزة والفريدة.

ويشمل المعرض أيضاً برنامجاً للتدريب الفني يشرف عليه الفنان الكوردي المعروف "ژیلەمۆ"، ويتضمن البرنامج التوجيه الفني، والتنسيق، والنقاشات الثقافية.