راشد الماجد يطلق أغنية "الهَوَى كوردي" تكريماً لكوردستان وجمالها

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان "الهَوَى كوردي"، في عمل فني يعكس حبه العميق لإقليم كوردستان، ويستعرض جمال طبيعتها وجبالها ومدنها ومناطقها السياحية وتراثها الغني.

الأغنية، من كلمات علي الخوار وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم، وهندسة صوت م. حسين بركات ومعتز أبو حمدان، تم تسجيلها في استوديو داينامكس - دبي، بإشراف وإنتاج الخوار للإنتاج الفني وإدارة الإنتاج علاء فياض.

تميزت الأغنية بعرض مشاهد ساحرة لجبال كوردستان، ومدنها، ومناطقها السياحية، وتراثها العريق، حيث يغني الماجد شعرياً عن جمالها قائلاً: "سبحان ربي خلقها كيف سواها"، واصفاً الطبيعة والمكان بطريقة شاعرية تجعل المستمع يشعر وكأنه ضيف وصديق لكوردستان. كما يكرر عبارة باللغة الكوردية: "كاكا خوشم دوي كوردستان"، إيصالاً لمشاعره الصادقة تجاه أرضها وشعبها.

كما أشاد الفنان بالقيادة الكوردستانية، وذكر الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الذي وصفه بـ"أبو آرين"، مؤكداً أنه أهدى كوردستان أمجاده وفخره للوطن والشعب الكوردي.

وتعكس أغنية "الهَوَى كوردي" رؤية فنية مميزة، إذ يمزج راشد الماجد بين الإحساس الشخصي بالغرام والمحبة وبين الإشادة الوطنية، ما يجعل الأغنية رسالة ثقافية وفنية تكريماً لكوردستان وشعبها وقيادتها، وتأكيداً على مكانتها في قلوب محبيها من الداخل والخارج.