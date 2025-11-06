تسجيل عدد من المنظمات الأدبية واللغوية الكوردية الجديدة في إقليم كوردستان

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهد إقليم كوردستان، تسجيل عدد من المنظمات الأدبية واللغوية الكوردية الجديدة، حيث أعلن رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كوردستان أنه يأمل أن تتعاون هذه المنظمات جنباً إلى جنب مع الحكومة وتنسق معها لخدمة المواطنين، وإيلاء الأهمية للثقافة والأدب واللغة الكوردية.

وأقيمت في قاعة كوردستان في دائرة المنظمات غير الحكومية، يوم الأربعاء الموافق 5 تشرين الثاني 2025، مراسم خاصة، تم خلالها منح شهادة التسجيل لعدد من المنظمات غير الحكومية الجديدة في مجال الأدب واللغة الكوردية.

وتعمل معظم هذه المنظمات في مجالات الأدب والأرشيف الكوردي واللغة الكوردية، وكذلك في مجال البيئة والعمل الإنساني والعديد من المجالات الأخرى، وقد قرروا أن يقدموا خدماتهم للمواطنين وإقليم كوردستان بطريقة تطوعية وغير ربحية.

في هذا الحفل، قدمت المنظمات شكرها وتقديرها لحكومة إقليم كوردستان على تنظيم هذا الحدث وتقديرها للعمل المدني والعمل التطوعي في المنطقة. كما شكرت مديرية المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان على التسهيلات والخدمات التي قدمتها منذ البداية وحتى مرحلة الحصول النهائي على شهادة التسجيل.

من جانبه، هنأ فلاح حسن، رئيس مديرية المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كوردستان، المنظمات الجديدة المسجلة، وتمنى أن تكون إلى جانب الحكومة متعاونة ومنسجمة وداعمة لخدمة الشعب وتقدم وطننا، وإيلاء الأهمية للثقافة والأدب واللغة الكوردية.