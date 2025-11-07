طائرة مسيرة توقف حركة الملاحة الجوية مجدداً في مطار بروكسل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- توقفت حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة مساء الخميس في مطار بروكسل الدولي بسبب تحليق طائرة مسيرة بالقرب من المطار، وفق ما صرحت به متحدثة باسم مراقبة الحركة الجوية.

وأضافت المتحدثة باسم شركة "سكايز" أن الرحلات تعطلت لمدة نصف ساعة اعتبارا من الساعة 9,23 مساء (20,23 ت غ) قبل استئناف العمليات الاعتيادية.

وكان رصد طائرات مسيرة قد تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية مرتين في وقت متأخر الثلاثاء في مطاري بروكسل ولييج.

وعقد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي صباح الخميس لمناقشة الاضطرابات.