كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سيول الجمعة أن كوريا الشمالية اطلقت صاروخا بالستيا واحدا غير محدد على الأقل، بعد نحو أسبوع من موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مخطط لكوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى بحر اليابان.

وأعلن ترامب أن كوريا الجنوبية ستبني الغواصة في الولايات المتحدة، حيث تعد التقنية النووية من أكثر الأسرار العسكرية حساسية وحراسة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وعلى عكس الغواصات التي تعمل بالديزل ويجب أن تطفو على السطح للتزود بالوقود، يمكن للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أن تبقى تحت الماء لفترة أطول بكثير.

ويقول محللون إن تطوير غواصة تعمل بالطاقة النووية يمثل نقلة نوعية لكوريا الجنوبية ويضعها في مصاف مجموعة مختارة من الدول تمتلك هذه التقنية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الولايات المتحدة وأستراليا والصين وروسيا والهند وفرنسا وبريطانيا هي الدول الوحيدة التي اتجهت نحو امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وأكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن سيول بحاجة إلى موافقة واشنطن على هذا المشروع من أجل الحصول على المواد والتقنيات اللازمة لبناء الغواصة التي يقتصر استخدامها على النواحي العسكرية.