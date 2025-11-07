هرسين: قيود العمل وغياب الحرية تدفع شباب ومستثمري السليمانية للانتقال إلى أربيل ودهوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري هرسين، اليوم الجمعة، إن الشباب والمستثمرين في مدينة السليمانية يتجهون نحو مدن ومحافظات أخرى داخل إقليم كوردستان، نتيجة غياب الحرية في إبداء الرأي والقيود المفروضة على العمل.

وأضاف هرسين في تصريح لـ كوردستان24، أن شباب السليمانية يدركون الواقع جيداً ويعرفون أن فرص العمل في أربيل ودهوك تفوق بكثير ما هو متاح في مدينتهم.

ونقل هرسين مقولة لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قائلاً: "عملي هو تقديم الخدمة، وليكن عملهم هو الكلام فقط".

وأكد أن غياب حرية الرأي والعمل في السليمانية يثير القلق لدى المستثمرين، ما يدفعهم لتفضيل الانتقال إلى أربيل والمدن الأخرى لممارسة أعمالهم بحرية أكبر.

وأشار هرسين إلى أن نقص الحرية في العمل مرتبط بضعف القطاع الخاص وقلة فرص العمل المتاحة في السليمانية.