إخلاص الدليمي تردّ على الحلبوسي: "خطابه عربدة سياسية ورعب من قوّتنا في نينوى"

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت النائب إخلاص الدليمي ردّاً حادّاً على تصريحات الحلبوسي الأخيرة، مؤكدة أن خطابه المتشنّج ما هو إلا عربدة سياسية ناتجة عن رعبٍ حقيقي من تنامي قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، وأن الردّ النهائي للحزب سيكون إسقاط أصوات كل المزورين والمُضلِّلين عبر صناديق الاقتراع.

وقالت الدليمي في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن "ما قاله الحلبوسي لا يساوي شيئاً، وهو كلام باطل من أوله إلى آخره، مبني على خوف وفقدان نفوذ… وليس على حقائق".

وطالبته بـ "سحب حديثه الفارغ باسم نينوى فوراً"، مضيفة: "نينوى أكبر من أن يتحدث باسمها من هو غير قادر على توحيد محافظته وأكثر من ثلث نينوى هي جماهير الحزب الديمقراطي… فمن تمثل أنت؟ غير أصوات مصطنعة وكتل ورقية؟"

وأكدت الدليمي أن الحزب الديمقراطي أعاد أغلب النازحين إلى داخل مناطقها، وأضافت بلهجة مباشرة: "قبل أن تتحدث عن النازحين… أعد أنت أبناء جرف الصخر والعوجة بدلاً من بيع الكلام على الفضائيات فالمزايدات لا تصنع رجالاً، ولا تعيد الناس إلى ديارها".

ثم تابعت: "نحن في الحزب الديمقراطي لم نساوم يوماً على دم أو قضية تسع وسبعون سنة من الدفاع عن أبناء نينوى، سنة وشيعة وكورداً وأقليات… بينما أنت لم تجلب للمكوّن السني سوى التفكك والتهديدات والمؤامرات، بين سجين وهارب وملاحَق هذه هي بصمتك السياسية".

وفي ملف قانون العفو، قالت الدليمي بوضوح شديد: "العفو كان نائماً خمس سنوات في أدراجك، ولم تستطع تحريكه ولم يُشرَّع إلا بعد استبعادك من البرلمان بقضية التزوير التي يعرفها الجميع فكيف تتجرأ اليوم على قلب الحقائق؟".

وأضافت: "محاولة اتهام الحزب الديمقراطي بعدم التصويت على القانون هي تزوير جديد… لأن قوانين العفو والأحوال الشخصية وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة صُوِّت عليها دفعة واحدة. لكن من اعتاد التزييف… يظن الجميع مثله".

وعن انتقاداته لمرشحي العشائر ضمن قائمة الحزب الديمقراطي قالت الدليمي بلهجة حادّة: "مرشحو العشائر العربية في قائمة الحزب الديمقراطي شرف لنينوى… وهم لا ينتظرون مباركتك ولا تقييمك. ويكفي أنهم يمثلون اسم فخامة الرئيس مسعود بارزاني… وليس قوائم الفساد والتزوير".

وأشارت إلى أنه "مثلما لدينا مرشحون عرب في قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هناك مرشحون كورد في قوائم عربية، وهذا ناتج عن إيمان الحزب بالديمقراطية".

وأكدت أنها "ستعمل على اجتثاث قوائم المزوّرين والفاسدين والمطبّلين من نينوى، وأن المرحلة المقبلة لن يكون فيها مكان لمن عاش على المتاجرة بالناس".

وختمت برسالة مباشرة: "أهل نينوى عرباً وكورداً وأقليات دعمكم لي وللحزب الديمقراطي هو صفعة لكل من تلاعب بكم لسنوات. وسأكون صوتكم العالي الذي لا يخنع ولا يساوم، مهما صرخ الفاسدون".