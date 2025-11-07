صادق: منافسونا لانتخابات مجلس النواب العراقي لا يملكون ما يقدمونه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، بشتيوان صادق، اليوم الجمعة، إن منافسي الحزب في انتخابات مجلس النواب العراقي "لا يملكون ما يقدمونه"، معتبراً أنهم يقتصرون على "الحسد تجاه حكم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومحاولة نشر اليأس بين المواطنين".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صادق في الكرنفال الختامي لدعم القائمة رقم 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، بحضور الرئيس مسعود بارزاني ونائبيه نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني.

وأشار صادق إلى أن أربيل، تحت حكم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أصبحت اليوم واحدة من العواصم السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن منافسي الحزب لا يملكون أي إنجازات، وأنهم يكتفون بمحاولة بث اليأس بين المواطنين نتيجة الحسد تجاه نجاحات الحزب.

وأكد صادق أن شعار الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو "المشاريع والأفعال"، مضيفاً أن أهالي أربيل يعرفون جيداً لمن يمنحون أصواتهم.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى صباح يوم غدٍ السبت.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.