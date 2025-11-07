مفوضية الانتخابات تعلن بدء الصمت الانتخابي غداً السبت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، عن بدء الصمت الانتخابي يوم غدٍ السبت، الموافق 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.

وقالت المفوضية في بيانها الموجه إلى جميع التحالفات والأحزاب والمرشحين، إن فترة الصمت الانتخابي تتطلب التوقف عن أي أعمال ترويجية للمرشحين أو الأحزاب بهدف كسب تأييد الناخبين، كما تُحظر خلال هذه الفترة جميع الأنشطة الدعائية للمرشحين.

وأشار البيان إلى أن وسائل الإعلام ستقتصر خلال فترة الصمت على تثقيف الناخبين حول أهمية المشاركة في الانتخابات، دون الترويج لأي طرف سياسي.

وأكدت المفوضية أن الهدف من الصمت الانتخابي هو توفير بيئة هادئة ومحايدة للناخبين، تمكّنهم من اتخاذ قراراتهم بحرية ووعي تام.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى صباح يوم غدٍ السبت.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.