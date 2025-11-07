المبعوث الأمريكي: نواصل دعم العراق نحو دولة قوية وخالية من الميليشيات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، بالتقدم الذي أحرزه العراق خلال السنوات الأخيرة، مجدداً التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو دولة قوية ومستقلة خالية من الميليشيات المدعومة من الخارج.

وقال سافايا في تدوينة عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، "يبدو مستقبل العراق مشرقاً بفضل شعبه الموهوب والنابض بالحياة، وهو أثمن مورد تمتلكه أي أمة".

وأضاف: "لقد حقق العراق في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً، ومع اقتراب البلاد من مرحلة مفصلية في مسيرتها الديمقراطية، فلنواصل هذا الزخم".

وتابع: "تؤكد الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب العراق وهو يمضي قدماً نحو مستقبلٍ قوي ومستقل وخالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج".