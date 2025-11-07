ترامب يدعو أوروبا إلى "احترام" المجر وزعيمها القومي أوربان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن على قادة دول الاتحاد الاوروبي أن يظهروا احتراما أكبر لرئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان الذي تحدى موقف التكتل في ملف الهجرة.

وقال ترامب للصحافيين خلال لقائه أوربان في البيت الأبيض "اعتقد أن عليهم احترام المجر واحترام زعيمها الى حد كبير لأنه كان محقا في شأن الهجرة".

شن ترامب حملة واسعة النطاق ضد المهاجرين في بلاده، واعتبر مجددا الجمعة أن هناك صلة بين المهاجرين والجريمة، وهي فرضية لا تدعمها الإحصاءات في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأميركي "انظروا ماذا حدث لأوروبا بسبب الهجرة. إنهم يتدفقون على أوروبا بأعداد هائلة".

وتناول قضية الهجرة إلى أوروبا بنبرة عنصرية أكثر وضوحا، قائلا "إذا ذهبت إلى بعض هذه الدول، فلن تتعرف اليها الآن بسبب ما فعله (المهاجرون). أما المجر فلا تزال كما هي".

من جهته، دافع أوربان عن معارضته للهجرة وانتقد العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المجر لرفضها الامتثال لقرارات التكتل. وقال "ذلك هو العالم السخيف الذي نعيش فيه الآن في أوروبا".

وأضاف "نحن الحكومة الوحيدة في أوروبا التي تعتبر نفسها حكومة مسيحية. أما جميع الحكومات الأخرى في أوروبا فهي أساسا حكومات ليبرالية يسارية".

المصدر: فرانس برس